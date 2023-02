Tottenham, Kulusevski a Sky: "Grato di poter giocare una partita del genere in uno stadio leggendario come San Siro"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia di Milan-Tottenham Dejan Kulusevski, esterno degli Spurs, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Vincete con il City e poi perdete con il Leicester, cos’è successo? “È la cosa più difficile nel calcio, trovare la stessa mentalità in tutte le partite. In premier quando non sei al top te lo fanno pagare”.

Come sta il Tottenham? “Dobbiamo essere pronti, domani giochiamo una partita importante contro una squadra molto forte. Dobbiamo essere pronti per trovare il risultato. Nelle difficoltà devi fare di più”.

Giocare a San Siro: “Domani sarà un po’ diverso, sono grato di questa opportunità, sono felice di giocare partite così in uno stadio leggendario. Darò tutto per aiutare la squadra”.