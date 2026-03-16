Tra Lazio e Milan sembrava che fossero i biancocelesti a giocarsi lo scudetto. Olimpico infuocato, prova dell'anno per la squadra di Sarri nonostante l'emergenza

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La serata di ieri all'Olimpico è stata estremamente particolare. La Lazio sta vivendo una stagione da dimenticare, sia in campo che in fuori. La squadra non gira come vorrebbe Sarri, c'è grande tensione tra società ed allenatore, i tifosi sono in perenne protesta con il presidente Claudio Lotito. Una protesta che dalle parole è passata e passerà ai fatti: fatta eccezione per la sfida di ieri contro il Milan, gran parte del popolo biancoceleste non presenzierà alle partite casalinghe della squadra da qui al termine della stagione. Una presa di posizione molto netta, che però ieri sera si è presa una pausa: le circostanze hanno fatto sì che questa "serata speciale", come l'ha definita Sarri, capitasse proprio contro il Milan. L'Olimpico era gremito ed in festa, come se fosse una finale o una partita scudetto. Sarri nel pre partita ha spiegato: “Per noi è determinante ritrovare la nostra gente, è bellissimo. Quello Laziale è un popolo particolare, dall’esterno non ci si può rendere conto”.

La presenza del pubblico ha ovviamente caricato i biancocelesti, che hanno giocato un'ottima partita andando anche oltre le numerose assenze: erano fuori Romagnoli, Basic, Cataldi, Gigot, Provedel e Rovella. Eppure tra le due squadre quella che si stava giocando lo scudetto sembrava la Lazio e non il Milan, con i rossoneri che sono scesi in campo molli, disattenti, senza cattiveria agonistica sufficiente per avere la meglio contro un avversario che schierava un difensore centrale come regista davanti alla difesa. Questa mancanza di mordente, unita alla prestazione particolarmente accesa degli avversari, hanno fatto maturare l'1-0 finale.

A fine partita Maurizio Sarri, visibilmente emozionato, ha ringraziato i tifosi: “È stata tutta la serata emozionate. Rivedere l’Olimpico così, con la nostra gente, con un tifo spettacolare… Sono contento che la squadra abbia regalato la soddisfazione della vittoria al popolo laziale, ma la serata sarebbe stata straordinaria con qualunque risultato. Questa partita non la prenderei come metro di paragone, stasera c’era un’atmosfera particolare. Ragazzi motivati dal ritorno del pubblico, c’era un’atmosfera particolare. Non la prenderei come riferimento. Speriamo che possa essere una buona base per il futuro”.