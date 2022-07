Udinese, Benkovic: "Non possiamo che migliorare il gioco rispetto al test contro il Qatar"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Filip Benkovic, centrale dell'Udinese, primo avversario del Milan in campionato, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo l'amichevole contro il Qatar: “Avremmo dovuto essere migliori. Non siamo stati rapidi, che è quello che ci chiede il mister. Rimaniamo concentrati per la partita contro il Pafus. Il ritiro in Austria, per il centrale, “sta andando bene, ci alleniamo forte ogni giorno. Sono contento di come lavoriamo. Dobbiamo dare il 100%, ora possiamo solo continuare così. Solo questa è la strada per il successo”. Benkovic ha trovato la sua seconda rete in queste amichevoli, ed è lui stesso a dire di essere “contento per il mio gol, ma sono più contento quando tutta la squadra gioca bene”, per poi aggiungere concentrato: “Non possiamo che migliorare il nostro gioco rispetto al Qatar”.