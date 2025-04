Udinese, Bijol: "Su qualche angolo sicuramente si può fare gol, anche noi difensori dobbiamo segnare"

vedi letture

Jaka Bijol, difensore bianconero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Udinese-Milan. Queste le sue parole:

L’attacco del Milan: Leao, Pulisic e Jovic. Come si affrontano? “Come squadra. Dobbiamo lavorare bene in difesa ed in attacco, dobbiamo metterli in difficoltà. Come squadra siamo pronti oggi per affrontare i duelli individualmente”

Senza Thauvin c’è un po’ di difficoltà a segnare? Tu sei pronto a dare il tuo? “Su qualche angolo sicuramente si può fare gol, anche noi difensori dobbiamo segnare. Siamo pronti per farlo. Ma anche gli attaccanti sono pronti”.