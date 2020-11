Udinese, Marino: "Con il Milan arbitraggio oggettivo. Non credo fosse fallo di Ibrahimovic sul gol"

Pierpaolo Marino, direttore dell'Area Tecnica, ha parlato del momento della squadra dopo il ko contro il Milan a UdineseTv. Questo il suo pensiero sul gol di Ibrahimovic che ha deciso la partita: "Per valutare se si tratta di un fallo in gioco pericoloso bisogna andare a vedere dov’era la palla, quale giocatore aveva la palla più vicina. Nel caso in questione, secondo me, la palla era più vicino a Ibrahimovic. Sempre secondo me l’arbitraggio è stato oggettivo. Quando giochiamo con squadre come il Milan dobbiamo metterci il furore per coprire il divario tecnico. Non devo ritardare nel comunicare ai giocatori che non dobbiamo eccedere nel compiacerci delle nostre qualità, ma dobbiamo mettere il furore. Questo riguarda prima di tutto me e poi al resto della squadra".