Venezia, Zanetti a Sky: "In questo momento il Milan può dare 3-4 gol a tutti. Sono arrabbiato per la rete presa dopo pochi minuti"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha dichiarato a Sky dopo il match contro il Milan:

Sulla partita: "Abbiamo incontrato una squadra che in questo momento può dare tre o quattro gol a tutti. Mi dispiace che abbiamo preso ancora gol dopo pochi minuti, ma stavolta non siamo riusciti a recuperarla".

Sul gol preso dopo pochi minuti: "Dobbiamo raggiungere una certa mentalità. Siamo in Serie A, se incontriamo certe squadre e andiamo sotto poi è difficile recuperare. Sono arrabbiato per questo, dobbiamo trovare una soluzione".

Sulla sua squadra: "Per come siamo costruiti non è semplice incidere sulla mentalità. Tutti vogliamo salvarci, dobbiamo fare tesoro degli errori. Dobbiamo lavorare di più".

Sul momento: "Il fatto di non aver giocato a Salerno ci ha penalizzato. Caldara ha dovuto saltare questa partita e poi è un giocatore importante. Oggi è una partita che non voglio nemmeno contare, stavamo giocando bene. Dobbiamo tornare a giocare come prima".

Sulla prestazione: "Di oggi salvo alcune costruzioni dell'azione, siamo arrivati bene all'ultimo passaggio. Fare certe cose contro una grande squadra è importante. Noi non vogliamo mai fare le barricate, non dobbiamo perdere la fiducia in noi stessi".