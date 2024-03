Verona, Baroni verso il Milan: "Servirà la nostra miglior partita, dovremo andare a duemila all'ora"

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha dichiarato oggi in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan:

Come si ferma il Milan?

"Quando giochi contro queste squadre è sempre difficile, forse è il loro miglior momento, ho stima nell'allenatore ma dobbiamo guardare in casa nostra, noi dobbiamo centrare la nostra miglior partita e forse non sarà comunque abbastanza, dobbiamo andare a duemila all'ora".

Marcatura a uomo su Leao (se giocherà)?

"Abbiamo grande rispetto, ci sono campioni che possono decidere le partite con una giocata ma non si difende individualmente, si difende di squadra, si gioca di unione e di squadra in queste partite".

Assenti?

"Tutti a disposizione a parte Cruz e Henry che ha svolto in settimana un lavoro differenziato per via della squalifica".

Domenica il ritorno di Terracciano a Verona...

"Ha avuto una bella opportunità, potrà crescere e glielo auguro, sicuramente ci sarà modo di salutarsi".