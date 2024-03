Verona, i convocati per il Milan: fuori Henry, torna Dawidowicz

Marco Baroni ha diramato la lista dei 24 convocati per Hellas Verona-Milan, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A, in programma domani, domenica 17 marzo, allo stadio Marcantonio Bentegodi. Tante le assenze fra le file scaligere, ma quella che forse si farà sentire di più è sicuramente quella di Thomas Henry, che dovrà scontare una giornata di squalifica dopo il rosso rimediato settimana scorsa a Lecce.

Escluso l'attaccante francese, domani Marco Baroni potrà contare su gran parte dei suoi big, come ad esempio Folorunsho e Dawidowicz, tornato fra i convocati dopo aver saltato il turno di settimana scorsa anche lui per squalifica.

HELLAS VERONA-MILAN: I CONVOCATI DI BARONI

1 Montipò, 6 Belahyane, 7 Tavsan, 8 Lazovic, 10 Mitrovic, 11 Swiderski, 16 Chiesa, 17 Noslin, 18 Centonze, 19 Vinagre, 21 Dani Silva, 22 Berardi, 23 Magnani, 25 Serdar, 27 Dawidowicz, 31 Suslov, 32 Cabal, 33 Duda, 34 Perilli, 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 90 Folorunsho, 99 Bonazzoli.