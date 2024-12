Verona, la lista dei convocati di mister Paolo Zanetti: tre assenze

Sono 26 i calciatori convocati da mister Paolo Zanetti per Hellas Verona-Milan, match valido per la 17a giornata della Serie A Enilive 2024/25, in programma oggi, venerdì 20 dicembre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

Fuori dalla lista gli infortunati già noti come Martin Frese e Abdou Harroui, che si è rotto il crociato nell'ultima partita di campionato, quella vinta sul campo del Parma. Assente anche Lambourde, anch'esso non è al meglio

.