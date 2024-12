Verona, rottura del crociato per Harroui. Venerdì c'è il Milan

vedi letture

Pessime notizie per l'Hellas Verona, che dovrà fare a meno per un bel po' causa grave infortunio del centrocampista Abdou Harroui, peraltro rientrato da qualche settimana a questa parte da un ulteriore periodo di stop. Per lui la stagione è finita, come si apprende dalla nota ufficiale diffusa dagli scaligeri, prossimi avversari del Milan in Serie A venerdì 20.

Si legge all'interno della nota del club veneto: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Abdou Harroui, durante il match Parma-Hellas Verona, 16a giornata di Serie A Enilive 2024/25, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club augura un grande in bocca al lupo ad Abdou e lo aspetta in campo".