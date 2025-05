Roma, i numeri in Serie A: dopo la sconfitta contro l'Atalanta, interrotta la striscia di imbattibilità di 19 partite

Dopo la sconfitta di mercoledì in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan farà ritorno questa sera allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Claudio Ranieri in occasione della 37esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Le due squadre sono distanti in classifica appena 3 punti, con il Diavolo che vincendo potrebbe inserirsi nuovamente all'Europa a 90 minuti dalla fine di questa stagione. Dal canto suo, però, la formazione giallorossa vuole ritrovare la vittoria per alimentare i sogni Champions League, ma anche per salutare nel migliore dei modi Claudio Ranieri, alla sua ultima partita allo stadio Olimpico da allenatore della Roma.

Con la sconfitta contro l’Atalanta, la Roma ha interrotto una striscia di 19 gare da imbattuta in campionato (14V, 5N); i giallorossi potrebbero perdere almeno due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre scorso (quattro in quel caso, due con Ivan Juric e due con Claudio Ranieri).