Antenucci e l'ultima in carriera: "Gara della vita, ci giochiamo il presente e il futuro della SPAL"

Non solo Alex Casella, quando la sfida playout contro il Milan Futuro - che si giocherà alle ore 20:00 in un 'Paolo Mazza' della grandi occasioni - ha parlato anche l'attaccante della SPAL Mirco Antenucci, che giocherà stasera la sua ultima gara in carriera: "È la partita della vita, senza giri di parole - si legge sui canali ufficiali del club -. Lo spogliatoio lo sa, siamo tutti consapevoli di cosa ci giochiamo: il presente e il futuro della SPAL. È stata una settimana intensa, ma vedo nei ragazzi lo spirito giusto. L’obiettivo è chiaro, non servono troppi discorsi: bisogna correre più degli altri, essere più concentrati, più cattivi sportivamente. Giocare dal primo minuto l’ultima partita in biancazzurro? Le emozioni sono forti, ovviamente. Personalmente vorrei esserci dal primo minuto come tutti, ma le scelte spettano al mister e noi dobbiamo farci trovare pronti".

Prosegue poi: "Ai compagni ho parlato dentro lo spogliatoio e sono conversazioni che rimangono lì, ma tutti sappiamo quanto conta. Sabato scorso ci è mancato il coraggio, e in certi momenti anche la gestione. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, ma soprattutto avere la testa giusta: la gara dura più di 90 minuti, e va affrontata con intensità e lucidità dall’inizio alla fine. Serve una SPAL compatta, che trascina e si fa trascinare dal proprio pubblico, come successo in passato".

Conclude: "La città ha risposto alla grande: lo stadio sarà pieno, un vero muro biancazzurro. È il momento di dare tutto. Un voto che farei in caso di salvezza? In questo momento farei qualsiasi cosa per salvare questa squadra e chiudere la stagione con un sorriso. La SPAL merita di mantenere la categoria".