Casella avvisa: "Per salvarsi, stasera servirà una SPAL all'altezza della propria storia"

Una gara che vale una stagione, e anche un pezzo di storia: alle ore 20.00 la SPAL scenderà in campo in occasione del playout di Serie C, che contrapporrà gli estensi al Milan Futuro, forte dell'1-0 della gara di andata. Risultato che ora obbliga la formazione di Ferrara a vincere, per altro in un 'Paolo Mazza' che si preannuncia della grandi occasioni, con oltre 10mila presenti.

A parlare del match, come si legge sui canali ufficiali dello stesso, il Direttore dell'Area Tecnica Alex Casella: "Se oggi siamo qui, a ridosso di una gara così importante, significa che qualcosa non ha funzionato. Ma non è questo il momento per fare analisi approfondite su ciò che è andato storto. Quelle riflessioni andranno fatte da domani sera dalle 22 in poi. Il focus dev'essere sulla partita, che rappresenta tanto, per la SPAL, per i tifosi, per la società e per la proprietà. In questo momento perdere energie su altro non aiuta: tutta la concentrazione dev’essere lì. La proprietà, tramite il Presidente e i dirigenti, ha ribadito più volte in queste settimane la volontà chiara di mantenere la categoria a ogni costo. Non solo per motivi sportivi, ma anche per salvaguardare un patrimonio importante per la città e il territorio. Marcello Follano, socio del Presidente, è stato vicino alla squadra in queste ore, come ha già fatto in occasione della gara d’andata. La sua vicinanza, come quella dell’intera dirigenza, è concreta e sentita".

Conclude: "A Milano giocavamo una gara in cui avevamo un doppio vantaggio: ci voleva più tranquillità. Non è un problema di modulo: dobbiamo recuperare il coraggio e la lucidità che abbiamo dimostrato in tante partite negli ultimi mesi. E domani, davanti a un pubblico numeroso, servirà una SPAL all’altezza della propria storia. Dobbiamo raggiungere il risultato in ogni modo possibile".