Verona, Zaffaroni: "Verdi in gruppo, Lazovic speranza per il Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, si è così espresso in conferenza stampa:

Come sta Verdi? Lazovic può recuperare per il Milan?

"Verdi ha fatto differenziato per qualche giorno, nelle ultime sedute si è allenato in gruppo. Darko ha avuto un problemino di lieve entità, la speranza di poterlo recuperare per domenica prossima c'è".