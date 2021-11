Verso Fiorentina-Milan, Italiano punta a riportare Gonzalez in panchina

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma stamani sul ritorno a disposizione della Fiorentina di Nicolas Gonzalez, dopo quasi venti giorni di Covid. Già ieri pomeriggio l’argentino ha svolto la prima seduta con il pallone, ma il suo rientro in gruppo avverrà per gradi: sul tema anche Italiano è stato chiaro e per evitare guai muscolari di sorta dopo l’inattività di tre settimane i carichi di lavoro del numero 22 verranno aumentati giorno per giorno. L’obiettivo, in ogni caso, è quello di avere a disposizione al 100% Nico per l’impegno contro il Milan, anche se al momento la sensazione è che l’esterno al massimo potrà partire dalla panchina. A riportarlo è FirenzeViola.it.