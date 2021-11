Verso Fiorentina-Milan, le possibili scelte di Italiano in difesa

Sulle pagine odierne de La Repubblica - Ed. Firenze si ipotizza quali potrebbero essere le scelte di Vincenzo Italiano a livello difensivo sabato prossimo contro il Milan dopo che anche Nastasic in Nazionale è andato ko per infortunio. Sicuramente giocherà Igor mentre al suo fianco Italiano ha tre o quattro soluzioni "border-line": adattare Venuti per formare una coppia complementare che usi entrambi i piedi oppure (se si eccettua il ricorso ad un Primavera) c'è l'ipotesi che porta all'adattamento di un centrocampista al ruolo di centrale.

Tra gli indiziati principali troviamo Amrabat e, forse più probabilmente, Pulgar. Entrambi in passato hanno ricoperto quel ruolo e il cileno nasce come difensore centrale prima di spostare il proprio raggio d’azione a centrocampo col suo arrivo in Italia. Il sudamericano però tornerà tardi dagli impegni con la Nazionale e spesso Italiano ha tenuto conto di questo aspetto nelle scelte di formazione.