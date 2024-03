Verso Fiorentina-Milan: questi i risultati della Viola in casa

Ci avviciniamo all'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20.45 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina di mister Italiano. I rossoneri sono reduci da un positivo momento di forma tra Europa League e campionato e quella contro la Viola potrebbe rivelarsi una gara fondamentale per il morale dei ragazzi di Pioli in questo ultimo periodo. Riguardo ai nostri avversari, questo un breve focus in vista del match di sabato sera.

Infatti, questo il rendimento della Fiorentina nel proprio stadio durante le partite giocate in campionato: 14 gare disputate finora, ben 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.