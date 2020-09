Verso Milan-Bologna, la probabile formazione rossoblu

Tante conferme nel Bologna targato Mihajlovic pronto a inaugurare la stagione 2020/21 a San Siro contro il Milan. De Silvestri sarà l’unico volto nuovo del probabile undici titolare che vedrà l’accentramento di Tomiyasu a far coppia con Danilo in difesa, Dijks sulla corsia di sinistra e Skorupski tra i pali. In mediana si va verso la conferma della coppia Dominguez-Schouten provata da Sinisa nell’ultimo test con l’Entella, mentre le chiavi dell’attacco saranno affidate al solito trio Orsolini-Soriano-Barrow alle spalle dell’instancabile Palacio. Non sarà della sfida Medel che deve ancora scontare un turno di squalifica.