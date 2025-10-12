Verso Milan-Fiorentina: Pioli in ansia per le condizioni di Kean

Quella di domenica prossima non sarà una partita come le altre, anche perché ci sarà il ritorno a San Siro di Stefano Pioli da avversario del Milan. Il tecnico emiliano affronterà infatti la formazione rossonera alla guida dell'altra sua squadra del cuore, la Fiorentina, con la quale non sta vivendo né un momento entusiasmante né tanto meno fortunato.

Oltre ai risultati che scarseggiano, infatti, Pioli deve fare i fronti anche con l'infortunio di Moise Kean, fermatosi ieri in occasione di Estonia-Italia per un problema alla caviglia. Per quanto il 20 Viola ci abbia provato a proseguire, il dolore l'ha costretto ad alzare bandiera bianca preoccupando tutti. Adesso la presenza di Kean contro il Milan è a forte rischio, con l'attaccante che nelle prossime ore farà ritorno a Firenze per sottoporsi ad esami approfonditi che faranno chiarezza sulle sue condizioni.