Verso Milan-Genoa: Ballardini ritrova Czyborra e Strootman

In vista della sfida di domenica in casa del Milan, Davide Ballabrdini, tecnico del Genoa, recupererà due giocatori importanti rispetto all'ultima partita contro la Juventus: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore rossoblu avrà di nuovo a disposizione Czyborra, che ha risolto il suo problema fisico, e Strootman, il quale ha scontato la giornata di squalifica ed è quindi pronto a tornare in campo.