Verso Milan-Inter, la probabile formazione di Antonio Conte

A meno di sorprese delle ultime ore, Antonio Conte si presenterà al derby con la stessa formazione che domenica scorsa si è sbarazzata della Lazio. L'unico dubbio potrebbe essere legato alla mezzala sinistra, con Eriksen che resta comunque in vantaggio su Vidal: è quanto riferisce La Gazzettta dello Sport,aggiungendo che "il cileno potrebbe tornare a lavorare a pieno regime con i compagni tra oggi pomeriggio e domani (programma ancora da stilare, anche perché poi la squadra si fermerà in ritiro ad Appiano, visto che si gioca alle 15), ma dovrebbe sedere inizialmente in panchina". Difficile, invece, la convocazione per Sensi dopo l'ennesimo infortunio.

Per il resto, davanti ad Handanovic ci saranno i soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Hakimi a destra e Perisic, che al momento sembra avere scavalcato Young, sulla fascia sinistra. Il centrocampo sarà completato da Barella e Brozovic, con Lukaku e Lautaro coppia d'attacco.