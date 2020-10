Verso Milan-Spezia, la probabile formazione dei liguri

Due assenze per Vincenzo Italiano per il match di San Siro. Il tecnico aquilotto non avrà a disposizione l'infortunato Zoet oltre allo squalificato Terzi. In porta ci sarà Rafael con Sala che verrà schierato dal primo minuto al posto di Ferrer, rimasto a casa. Al centro torna Erlic al fianco di Chabot mentre a sinistra agirà Ramos. A centrocampo al fianco di Matteo Ricci ci sarà Maggiore da una parte e Bartolomei dall'altra mentre Farias potrebbe insidiare Gyasi nel tridente d'attacco completato da Verde e Galabinov.