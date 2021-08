Verso Samp-Milan, recupero individuale per De Luca tra i blucerchiati

Questa mattina la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco, come programmato, per proseguire nella preparazione in vista della prima di campionato che la vedrà sfidare il Milan.

A parte Manuel De Luca, che prosegue nel suo programma di recupero individuale, il resto dei blucerchiati, riporta sampdoria.it, si è prima riscaldato, per poi impegnarsi in una esercitazione tecnico-tattica a gruppi.

Per domani è stata programmata una nuova sessione di allenamento mattutino.