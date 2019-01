Verso Samp-Milan, striscioni dei tifosi blucerchiati a Genova: "Onorate la nostra Coppa"

Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, durante la notte, sono stati affissi una serie di strisconi dalla tifoseria organizzata della Sampdoria all’altezza del casello di Genova Ovest, in corso Italia e vicino allo stadio Ferraris, per spronare la squadra in vista del match di Coppa Italia di sabato alle 18 contro il Milan: l'obiettivo è quello di caricare la squadra affinchè questa competizione, che non venga "snobbata" dalla formazione di Giampaolo. I blucerchiati hanno già vinto quattro volte nella loro storia e per questo motivo sugli striscioni si legge “La nostra Coppa”.