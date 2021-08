Verso Sampdoria-Milan, Adrien Silva continua a lavorare individualmente

Sessione mattutina di allenamento a Bogliasco, dove la Sampdoria sta preparando la prima gara ufficiale della stagione. Per i blucerchiati di Roberto D’Aversa dopo una fase di core stability, oggi era in programma un lavoro di forza funzionale, seguito da cambi di direzione e fase offensiva. Adrien Silva – che dovrà scontare un turno di squalifica in Coppa Italia – sta portando avanti il suo percorso individuale programmato. Domani, giovedì, nuovo appuntamento si replica.