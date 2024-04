Zanetti a Sky: "Questo gruppo l'ha meritato: il divario con il Milan lo dimostra"

L'Inter ha vinto il derby di Milano per 2-1 e si è laureata campione di Italia. Smacco totale per i rossoneri che perdono il sesto derby consecutivo e continuano nel loro momento nero, vedendo i rivali di sempre festeggiare in casa propria... A nulla è valso il gol a circa dieci minuti dalla fine di Tomori che aveva accorciato le distanze: nel finale giocatori del Milan nervosi con le espulsioni di Theo e Calabria. Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto l'ex capitano e attuale dirigente dell'Inter Javier Zanetti. Le sue dichiarazioni.

Se lo aspettava? "Me l'aspettavo. Conosco questo gruppo e i valori che ha. Hanno fatto una cosa straordinaria e l'hanno meritato"

Sul momento dello scudetto: "I momenti ci sono stati fin dall'inizio. Si sapeva che c'erano delle difficoltà ma l'hanno superata. Il divario con la seconda in classifica lo dimostra"

Tra gli scudetti che hai vinto dove lo collochi? "Lo colloco in una classifica importante di tutti quelli che ho vinto. Un lavoro straoridnario da parte di tutti, poi vincerlo in un derby e con questa atmosfera. I ragazzi non si rendono conto adesso ma quando passeranno gli anni vedranno che la seconda stella l'hanno scritta loro"

Sul centrocampo dell'Inter: "Qui è stato bravo il mister, a scegliere questi giocatori funzionali: sanno cosa fare in campo, si aiutano, hanno grande capacità tecnica. Questo spirito si è visto fin dall'inizio"

Avete creato un'emozione più condivisa rispetto al diciannovesimo? "Una vittoria di tutti, di quelli in campo, quelli fuori: ognuno sempre al servizio per poter migliorare e poter essere di supporto. Anche i tifosi sono stati straordinari. Unico modo di vincere è che tutti vadano nella stessa direzione"