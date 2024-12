Zanetti e le perdite di tempo: "Ognuno tira acqua al suo mulino ma non ha senso fare polemica sulll'arbitro"

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas, ha parlato a DAZN nel post partita di Verona-Milan. Le sue dichiarazioni:

Una prestazione in continuità con quella di Parma:

“Due prestazioni ottime per come siamo noi. Abbiamo incontrato una squadra importante, ma abbiamo combattuto colpo su colpo. Il Milan ha segnato sull’unica sbavatura nostra, ma la partita è stata buona e la strada è tracciata”.

C’è stato qualcosa che non le è piaciuto nella gestione delle perdite di tempo?

“Ognuno tira acqua al suo mulino, il Milan ha perso un po’ di tempo ma ci può stare. Non ha senso fare una polemica sull’arbitro, voglio fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione messa in campo oggi”.