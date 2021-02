Derby Together - Il Milan Club Parabita risponde all'iniziativa per Milan-Inter

Il Milan Chiama, il Milan Club Parabita risponde presente.

Sono ben 27 i soci che hanno acquistato il biglietto virtuale per assistere al derby Milan-Inter di domenica prossima.

Il motivo che ha spinto i soci ad aderire in modo massiccio è stato, oltre per dimostrare la vicinanza (seppur virtuale) alla squadra, lo scopo dell'iniziativa che vedrà l'intero ricavato devoluto in beneficenza a Fondazione Milan a favore del progetto assist.

INVADIAMO SAN SIRO.



Manuele Caggiula

Giancarlo Giaffreda

Vincenzo Imbriani

Antonio Ria

Matteo Romano

Mimmo Leopizzi

Daniele Grassi

Luigi Leopizzi

Tiziano Gatto

Dario scorrano

Rafael scorrano

Melanie Milelli

Davide Scorrano

Luca Latino

Matteo Leopizzi

Claudio Mingozzi

Danilo Cavalli

Gaetano Panese

Michela Panese

Mauro Metrangolo

Emanuele Latino

Graziano Nocera

Cosimo de Luca

Antonio Sergi

Caggiula Luigi

Mighali Donato

Gianni Barone