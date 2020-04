LA LETTERA DEL TIFOSO: "38 ore di amore e follia solo per il Milan" di Claudio

Ciao Milannews.it, ho mille e piu' ricordi, mille e più annedoti, mi passano continuamente davanti, alcuni belli/bellissimi, altri bruttissimi.

Di brutti ricordo due fatal Verona, la prima nel lontano maggio 1973, mese del fioretto, il lunedi dopo aver perso lo Scudetto (5/3) al Bentegodi, mi accascio a terra in chiesa mezzo morto con l'ambulanza che mi porta al pronto soccorso, poi Milan-Cavese 1-2 (Serie B), ed infine Milan-Benevento 0-1, ma l'apoteosi è stata la finale al Prater di Vienna a maggio '90: alle 24.00 della sera prima decido di partire da Monselice (PD), 500 km in auto, dico a mia moglie: "Io vado, se vuoi venire bene, altrimenti io comunque vado".

Alle 6.30 del mattino sono in parcheggio al Prater, senza biglietto d'ingresso, rifiuto da due tifosi lusitani due biglietti al prezzo di 50.000 lire, ma alle 18.00 di sera sono ancora senza tagliando d'entrata, li trovo da un tifoso italiano alla iperbolica cifra di 450.000 lire, decido di fare la pazzia della vita (ero convinto che mia moglie, una volta rientrati, mi lasciasse), la partita è andata come tutti sanno...assist di Marco rete di Francolino, in curva diventiamo pazzi dalla gioia assieme ad una coppia in luna di miele da Ragusa, dopo i festeggiamenti rimaniano in auto tutta la notte al Prater a dormire, alle 7 di mattina rientriamo al lavoro e con grandissima soddisfazione durante il rientro mia moglie mi dice SEI COMPLETAMENTE PAZZO MA E' STATA UNA MERAVIGLIOSA ESPERIENZA, ORA SO COSA VUOL DIRE AMARE UNA SQUADRA, ah dimenticavo alle 14.30 ero al lavoro a Padova.

Claudio

