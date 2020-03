LA LETTERA DEL TIFOSO: "Abbassare il tetto ingaggi" di Adriano

Buongiorno amici rossoneri,

io come tifoso rossinero da moltissimi anni credo che bisogna avere rispetto dei tifosi e della società: bisogna abbassare il tetto ingaggi. Se Donnarumma pretende, lasciamolo andare. Al giorno d'oggi serve avere calciatori che tengono alla maglia, non al denaro. Poi proporrei di far inserire calciatori della Primavera in pianta stabile in prima squadra: Gabbia, Maldini ecc. Ricordiamo alla società che il tifo rossonero va oltre il cuore e ha tantissima pazienza, come si è visto nei disastri di questi ultimi anni.

Siamo i migliori, grazie e forza Milan!

Adriano Cerutti da Cannobio