LA LETTERA DEL TIFOSO: "Basta con questo teatrino!" di Matteo

Buongiorno alla redazione di MilanNews.it.e a tutti i tifosi rossoneri.

Stiamo assistendo all'ennesima puntata di quella che ormai è diventata una soap opera brasiliana: Rangnick contro Maldini. Dichiarazioni da una parte, smentite dall'altra, accuse, ammiccamenti, adesso però è arrivato il momento di dire BASTA!!!

Rangnick non è un tesserato dell'Ac Milan quindi se vuole andare in giro a dire cosa gli piacerebbe fare se fosse al Milan, lo faccia senza mancare di rispetto a nessuno. Al nostro Maldini invece, anzichè rispondere con interviste antipatiche, dovrebbe pensare al bene eall'immagine della società che rappresenta perchè con queste interviste/sfogo alla Barbara D'Urso si continua solo a fare il male della società visto che non si crea nessun valore aggiunto.

Il silenzio poi della proprietà contribuisce a questo clima d'incertezza che nel mix del periodo storico che stiamo vivendo fa passare la voglia di seguire la vicenda Milan in attesa che si riprenda con il calcio giocato.

Vi ringrazio per la disponibilità e mi scuso per lo sfogo ma non si può reprimere il sangue rossonero.

Forza Milan!!!



Matteo L.