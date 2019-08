LA LETTERA DEL TIFOSO: "Cambiamenti" di Danilo

Buongiorno,

vorrei dare un consiglio di mercato a Boban e Maldini anche se so che non è così facile.

Ho visto dei miglioramenti nella gestione del pallone in mezzo al campo (Giampaolo ha già dato la sua impronta di gioco), ma serve ancora un tocco in più alla squadra.

Dovremmo riuscire a vendere questi 7 giocatori che vi elenco per fare cassa e per poi acquistarne 2 che vorrebbero già venire al Milan per poter fare la differenza al Milan di Giampaolo.

7 Cessioni:

Laxalt, Borini, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Castillejo, A. Silvia.

Ricordando che a centrocampo abbiamo recuperato Bonaventura, abbiamo i nuovi acquisti Krunic e Bennancer, e Paquetà che può tranquillamente giocare a centrocampo come l’anno scorso (anche se è un po’ sprecato in quella posizione), vedendo i miglioramenti di Suso come trequartista e sarebbe un peccato vendere un giocatore giovane e forte come lui.

Riuscire a fare una cassa di 120 milioni ci darebbe modo di acquistare Correa per l’aiuto in attacco e Modric per migliorare il nostro centrocampo.

Modric è quella persona che ci darebbe la possibilità di impostare il gioco come lo faceva Pirlo, e nello stesso tempo i nostri giovani che gli staranno di fianco durante gli allenamenti e le partite avranno modo di imparare le sue tecniche.

Con questi giocatori sfoltiremmo la nostra rosa, avremmo a disposizione i soldi per acquistare a titolo definitivo e avere la possibilità di affrontare anche gli stipendi di Modric e Correa.

Grazie per la vostra attenzione

Cordiali saluti

Danilo dalla provincia di Como