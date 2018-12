LA LETTERA DEL TIFOSO: "Centravanti alto contro le piccole" di Tony

Se è vero il vecchio adagio che: "gli Scudetti si vincono contro le piccole" varrà pure per ottenere una qualificazione in Champions? Certo che si! Ma come fare per scardinare le difese chiuse, vedi partita contro il Bologna? Cosa accomuna i tempi di Bierhoff alla squadra attuale e cosa manca per eguagliarla? Abbiamo, come allora, una squadra non eccelsa tecnicamente e con una difesa non certo inespugnabile, dunque manca il centravanti alto che ci faccia sopperire alle scarse geometrie messe in campo, soprattutto contro squadre chiuse. Allora era palla a Bierhoff e poi vediamo che succede, colpi di testa, sponde, assist.. Scudetto! Per non parlare di quando c'era Zlatan, uno come Nocerino quasi diventa capocannoniere...voi direte, ma quando c'erano Sheva e Inzaghi? Non superavano l'1.82..c'è bisogno che vi ricordi chi avevano alle spalle? Detto questo, la maggior parte delle squadre di vertice ha il centravanti possente, anche la Juve ne fa uso nei momenti di difficoltà, palla alta per Mandzukic etc etc...dunque a noi serve come il pane, altro che Muriel!

Tony da Taranto