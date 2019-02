LA LETTERA DEL TIFOSO: "Con la testa" di Claudio

Il Milan sta dimostrando (diciamolo sottovoce) di avere finalmente una consapevolezza che da troppo tempo non si avvertiva a San Siro. Il gruppo cresce a vista d'occhio e non esce più dalla partita, come successo troppo spesso in passato.

Le premesse per la trasferta di Bergamo quindi sono buone. Sarà una partita tanto bella quanto difficile. Dovremo stare attenti a non farci trascinare dal ritmo forsennato dell'Atalanta, alla lunga insostenibile per noi. Non perché la squadra non sia in forma, semplicemente perché a livello fisico hanno qualcosa in più. Solitamente siamo bravi a non dare campo agli avversari. Sabato dovremo essere bravissimi. Facciamo girare il pallone, mandiamoli fuori tempo. Siamo più forti tecnicamente, facciamolo emergere.

Può essere una partita che si decide sulle fasce. Abbiamo bisogno del miglior Suso e di un Hakan che butti giù la porta.

Forza ragazzi!

Al Milan manca la Champions... E viceversa.

Claudio da Bologna