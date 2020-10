LA LETTERA DEL TIFOSO: "Controcorrente su Baka" di Sebastiano

Ciao a tutti.

Sono un tifoso di vecchissima militanza, ahimè, e scrivo per portare uno spunto di riflessione alla voce: “strappiamoci i capelli poiché non andremo in UCL per non aver riportato a casa Bakayoko“ molto in voga fra i nostri tifosi e la maggioranza degli addetti ai lavori (siano di fede milanista che no).

La prima osservazione è che al momento non siamo ancora tornati ad essere il Milan dei grandi fasti berlusconiani quindi credo che sia fuori luogo, dopo aver preso Tonali, e sfido chiunque abbia sangue milanista nelle vene a dirmi che non siamo tutti felici che sia arrivato lui e non Bakayoko, ingaggiare, per fare la riserva, un giocatore che sarebbe costato al Milan circa tre milioni e mezzo di ingaggio netto e comunque più di una volta e mezza almeno più degli altri tre.

La seconda osservazione è che non vale la replica che il Napoli lo ha preso in prestito secco, poichè al Napoli va a fare il titolare (visti i non esaltanti rendimenti di Demme e Lobotka) e quindi hanno più voglia e forse la necessità di spendere i soldi del suo ingaggio.

La terza ed ultima è che comunque tutti coloro, e sono tanti, che sono contrariati per il mancato arrivo di Bakayoko, dovrebbero spiegarmi tutto questo fervore per un giocatore acquistato per quaranta milioni di euro, se non ricordo male, tre anni fa dal Chelsea e che, dopo un primo anno in cui ha fatto molto spesso la riserva, ha cominciato il suo pellegrinaggio in giro per l’Europa senza che prima il Milan poi il Monaco ed ora il Napoli abbiano ritenuto congruo il valore di trenta/trentacinque milioni di euro che il Chelsea continua ad accreditargli pur ritenendolo fuori dal progetto tecnico già da due anni.

Che non sia quel forte giocatore che, mi ripeto, molti fra tifosi e addetti ai lavori ritengono che sia?

Sempre forza Milan.

Sebastiano