LA LETTERA DEL TIFOSO: "Da un tifoso stanco" di Justin

Salve a tutti, chi scrive è uno sfegatato tifoso milanista da 50 anni, ma ormai talmente deluso dagli ultimi, troppi anni, che non sente ormai neanche la mancanza del pallone la domenica.

Abbiamo visto tanta gente passare a riscuotere lo stipendio senza mostrare né caratteristiche tecniche adeguate, né amore per i nostri colori.

A parte il miracolo Theo Hernández, sono state ben poche le soddisfazioni che sono giunte dal mercato a partire dal lontano 2012.

Oggi si parla di ribaltone tecnico, di maghi tedeschi, di Maldini e Boban, cui non è stato dato neanche il tempo di provare le proprie capacità, visto che l'attaccamento alla maglia è fuori discussione.

Tornando al calcio giocato, che si spera riprenda in sicurezza e presto, di seguito propongo alcune manovre che, a mio modo di vedere, sono da ritenere basi imprescindibili se si vuole tentare di tornare a galla (non dico scudetto, ma per lo meno una tranquilla qualificazione a quella Champions League che tante volte in passato si è tinta di rossonero.

Ritengo Tonali l'acquisto assolutamente necessario se si vuole tentare di dare un senso nuovo a questa squadra.

Non solamente si dichiara tifoso rossonero, ma parliamo di un elemento giovane, di talento enorme, che potrebbe inserirsi alla perfezione negli schemi di qualsiasi allenatore ci troveremo la prossima stagione.

Suggerisco di dimenticare quel Correa, tormentone per vari mesi, che probabilmente ha tolto la possibilità di prendere qualche altro buon giocatore.

Al di là dei limiti imposti dal FFP, occorrerebbe mettere delle basi confermando Donnarumma ed Ibrahimovic, così come non mi libererei così su due piedi di Bonaventura, un giocatore che ha dimostrato negli anni un forte attaccamento alla squadra, oltre ad indubbie qualità tecniche e di comportamento e che sarebbe un affarone a costo zero per chiunque.

Per la quantità di denaro spesa per Paquetá e Leao, sarebbe una scelleratezza svenderli creando minusvalenze dannose, anche se io non avrei speso tutti quei soldi per il portoghese.

Saelemaekers andrebbe tenuto, ha potenziale per creare plusvalenza.

Il tutto nella speranza di scovare qualche buon talento a prezzi onesti ed acquistare una punta che possa garantire quel minimo di 15/20 gol che possa riaccompagnarci nell'elite del calcio che conta, cioè dove siamo sempre stati.

Cavani? Icardi?

Nella speranza che non si ripeta l'involuzione toccata a Piatek.

Peccato, ci credevamo tanto...

Speriamo che la rinascita non rimanga solo un sogno ai tempi del coronavirus!

Justin Marino

- - - - - - - - - - - -

MilanNews.it concede ampio spazio ai propri lettori. In attesa che ci siano le condizioni per ripartire con il calcio giocato, la nostra redazione vi dà la possibilità di essere partecipi e protagonisti con 'La Lettera del Tifoso': raccontateci la partita del Milan a cui siete più legati, che ha significato di più per voi. Svelateci come avete vissuto quei momenti, dove eravate, con chi, se avevate eventuali riti scaramantici. Libero spazio alle vostre storie, quelle più interessanti verranno pubblicate sul nostro portale!

Cosa aspettate? Scriveteci a: laletteradeltifoso@milannews.it.