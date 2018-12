LA LETTERA DEL TIFOSO: "Due pesi e due misure" di Giovanni

Premetto, noi siamo scarsi, noi si gioca male.



Però va anche detto che non ce ne va mai bene una, infortuni, sfortuna, pali, rigori inventati in Europa e non dati netti, miracoli dei portieri avversari, che dalla partita dopo di noi tornano umani (Terracciano che fine ha fatto?), ed ora anche il giudice sportivo.



Ebbene sì, perché io non dimentico.



HIGUAIN Gonzalo Gerardo (Milan): DUE GIORNATE per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all'atto dell'ammonizione per proteste al 38° del secondo tempo, in modo scomposto e minaccioso, e avendo reiterato platealmente le proteste al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco.



Due giornate come Koulibaly e come Insigne che guarda caso tornano precisi precisi per Milan-Napoli. Certo è brutto attaccarsi alle sfortune altrui ma siccome tutte, e dico tutte, giocano sempre contro squadre decimate vedi l’Inter ad Empoli senza Krunic e Di Lorenzo, fossi nel Milan alzerei un po’ la voce visto che ora va di moda.



Higuain avrà protestato eccessivamente, ma non ha applaudito l’arbitro e soprattutto non ha tirato o cercato di tirare pedate da dietro a palla lontana solo per fare male, non ha reagito ad un avversario e non è nemmeno capitano. Lascio a voi leggere le motivazioni del giudice sportivo. Ricordo che l’arbitro era lo stesso!!!



Due pesi e due misure e in un modo o nell’altro, sfortuna, caso, siamo sempre noi a subire.



Ripeto non voglio creare alibi e giustificare le prestazioni ridicole, senza voglia e senza rispetto per la nostra maglia ed i nostri colori però va analizzato tutto e su questo non ci piove.



Giovanni da Pistoia