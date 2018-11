LA LETTERA DEL TIFOSO: "Gattuso e Mago Merlino" di Massimo

Ciao redazione di Milan News.

Grazie per darci voce!

Minuto 94 di Lazio Milan: Gattuso non ha fatto ancora una sostituzione.Si scatena un putiferio dopo il gol preso da Correa.Perché non ha fatto cambi.Perché non sa leggere le partite.Perché Gattuso è testardo.Ci voleva un contropiedista.

Minuto 85 di Milan Atalanta. Partita dominata, siamo in vantaggio. Gattuso fa entrare Castillejo per Calhanoglu...al 91esimo il pareggio.

Minuto 84 di Milan Roma. Partita ben giocata. Doppio cambio ed entrerà Cutrone...decisivo per la vittoria.

Quindi di che stiamo parlando? di fortuna o sfortuna? Gattuso sta facendo cose moooolto positive con questo Milan. Facciamo che il prossimo allenatore sia il Mago Merlino, così non si sbaglia più. Non mollare Gennaro.

Ciao

Massimo da Nembro