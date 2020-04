LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il derby del 15 aprile 2017" di Luca

Ciao, sono Luca ho 22 anni ed è da qualche anno che ho l'abbonamento in curva sud.

Nel corso di questi 13 anni in cui sono andato allo stadio ho visto diverse vittorie e anche molte sconfitte purtroppo.... però c'è una partita che mi ha lasciato un segno indelebile nella mente e nel cuore, non era una partita come la altre ma bensì il derby del 15 aprile 2017.

non era un derby come gli altri, era il primo derby dell'era cinese giocato all'insolito orario delle 12,30 del sabato di Pasqua.

C'era molta attesa per quella partita inter e milan non erano ai vertici della classifica lottavano per un posto in europa league il milan era avanti di qualche punto e l'inter aveva l'occasione del sorpasso.Io avendo l'abbonamento usufruisco della prelazione per il settore ospiti dato che l'inter era la squadra di casa e decido così di prendere il biglietto e andarmi vedere questo derby in "trasferta".

Arrivato a San Siro trovo una grande atmosfera stadio già pieno che incitava le due squadre mentre le due curve erano pronte a sfoggiare le coreografie stupende che avevano preparato. L'attesa è finita il derby incomincia! il milan (che quel giorno insolitamente indossava la maglia bianca) parte bene nei primi 20 minuti poteva andare a segno più di una volta ma al termine dei 45' l'inter si trova incredibilmente sul 2-0 , non ci volevo credere! 2 nostri errori difensivi avevano spalancato la porta a candreva e icardi che ci punirono andando a segno entrambe le volte, san siro per 3/4 nerazzuro a fine primo tempo esplode di gioia, loro cantano saltano ci sfottono mentre noi della Sud rimaniamo increduli e delusi per via di com'era andata la prima frazione di gioco. nel secondo tempo noi proviamo a fare la partita attacchiamo e attacchiamo ma non riusciamo a sfondare mentre loro si rendono pericolosi in contropiede.

all'83' quando ormai avevo perso le speranze Alessietto segna il gol del 2-1 in curva esultiamo e incitiamo la squadra per raggiungere un pareggio importantissimo ma col passare dei minuti la speranza comincia a calare sempre di più, ormai ci siamo rasseganti siamo al 96' si aspetta il fischio finale gli interisti accompagnano gli ultimi secondi con il classico "oooooooooh" pronti poi ad esultare al fischio finale, Ma quando ormai il derby sembrava finito deulofeu conquista l'ultimo calcio d'angolo, non ci resta che pregare....palla dentro spizzata di bacca e semi-rovesciata di zapata, la palla sembra entrare ma medel la allontana noi nella Sud restiamo per 1 secondo col fiato sospeso per capire cosa fosse successo e poi quando orsato indica il centro del campo esplode la festa! avevamo agguantato il 2-2 al 97' minuto la curva esplode in un deliro che poche altre volte ho visto, il resto di San siro è ammutolito si sente solamente la curva sud tutta colorata di rosso che salta e canta mentre gli interisti a testa bassa escono dallo stadio. Noi rimaniamo dentro San Siro a cantare fino a 30 minuti dopo la fine della partita prima di scendere le scale e continuare giù nel piazzale la festa.

Tornato a casa non ci credevo ancora, anche se non avevamo vinto era stato stupendo rimontare l'inter in un derby così atteso in quel modo!

Ecco questa è la partita in cui mi sono emozionato di più allo stadio spero di viverne altre così

Un abbraccio e forza Milan sempre

Luca

