LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il mercato che verrà" di Filippo

Buonasera a tutti,

Io sono contentissimo del mercato di gennaio fatto dal Milan in questa finestra di mercato, abbiamo tolto giocatori che non sono da Milan ed abbiamo accumulato un bel tesoretto per il mercato estivo. Ho notato che ci sono parecchi giocatori che si svincoleranno a giugno e sono tutte ottime possibilità per noi. Partendo dalla difesa Thiago Silva e Bailly per il ruolo di centrale e Meunier del PSG, un ottimo terzino destro che ci farebbero molto comodo, in seguito toglierei Calabria che sarebbe un altra super plusvalenza. A centrocampo di nomi ce ne sono molti, non andrei su Modric, visto che Bennacer è un ottimo prospetto e ha solo margini di miglioramento ma su Silva del city ottima mezz'ala e su Ryan Fraser esterno sinistro che gioca nel Bournemoth, ottimo assist man e infine in attacco tutto su Cavani che non merita nessun tipo di descrizioni.

FORZA MILAN!

Filippo