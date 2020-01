LA LETTERA DEL TIFOSO: "L'inizio di una nuova era" di Marco

Buongiorno redazione di MilanNews.it,

Dopo Cagliari-Milan finalmente possiamo avere un sorriso, finalmente abbiamo visto una squadra lottare, creare gioco, non disunirsi nei momenti difficili e soprattutto fare gol.

Io la chiamerei l’inizio di una nuova era, perché finalmente abbiamo abbandonato il 4-3-3 che da anni non portava frutti e abbiamo lasciato fuori quei giocatori che limitavano il gioco del Milan.

Certo siamo solo all’inizio, ma i segnali sono ottimi: Bennacer e Kessie in mezzo fanno una bella coppia, ottimi anche tutti gli esterni sia di difesa che a centrocampo, sarebbe un’ottimo colpo per aumentare la qualità avere a centrocampo uno come Politano, a patto che non si debba cedere Kessie all’Inter.

Se continuiamo così siamo sulla buona strada.

Sempre forza Milan!

Marco da Torino