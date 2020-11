LA LETTERA DEL TIFOSO: "La mia ricetta per vincere" di Alberto

Buongiorno MilanNews,

Un bravo ai ragazzi va dato comunque.

Poi io ho le miei umili teorie:

- Calabria, bravo ragazzo ma probabilmente non è da Milan;

- Diaz dovrebbe giocare assolutamente di più;

- I rigori forse è meglio che li tiri Kessie;

- se si vuole lottare per la Champions o per vincere qualcosa, abbiamo bisogno evidentemente di almeno 3 innesti di qualità: Thauvin in avanti, un terzino destro più tecnico e piu fisico, ed un bel centrale in difesa

- ogni anno bisogna inserire un top player, e nel giro di qualche anno avremo una grande squadra.

Ciao.

Sempre Forza Milan