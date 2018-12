LA LETTERA DEL TIFOSO: "Made in Arsenal" di Claudio

Cari lettori di MilanNews.it, Serve la scossa ! I dati parlano chiaro: È Crisi... Ringraziamo Rino , enorme Uomo.. grande rispetto per Lui ma si è dimostrato “Non Pronto “ perciò , bisogna cambiare ripartire da 0 sfruttando al massimo questa Sosta. Si sa questo è l’anno di ricostruzione perché diciamo senza paura il Milan non è più un TopClub ! Si sta ricostruendo... ci vorrà del tempo ma torneremo.. Quindi, perché non prendere esempio dal Modello Inglese:Giovani Forti ma che possono fare anche plusvalenza... Per questo Il profilo ideale è Arsene Wenger . La sua carriera parla per lui (FA Cup,Premier, Community Schield ) ma che sa soprattutto valorizzare i calciatori al massimo e scoprire talenti. Poi una mano per tornare ai vertici oltre dell’allenatore può arrivare non solo da Gazidis neo Ad guarda caso (Ex Arsenal) ma soprattutto dal Mercato magari sfruttando soprattutto le occasioni che si presentano... 2 nomi su tutti:Francesc Soler Fabregas detto Cesc anche lui (ex Arsenal) che va in scadenza a Giugno magari inserendolo nello scambio tra lo (Scontento) Higuain e il Giovane Morata e il tanto Amato “ Sogno Proibito “ Sergej Milinkovic Savic che da Roma danno sempre più vicino... Con la speranza che sia un grande Anno Auguro a tutti Buone Feste e sempre Forza Milan! Claudio Li Calzi