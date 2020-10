LA LETTERA DEL TIFOSO: "Mercato da 5" di Ezio

Buonasera Redazione,

ho dato 5 al mercato del Milan: sono arrivati diversi fumosi presunti talenti ma non sono arrivati il centrale e il centrocampista di conclamata esperienza e talento da affiancare a Bennacer, Kessie e Tonali; occorrerebbe, ad esempio, spiegare come mai Bakayoko arrivi in prestito al Napoli mentre per il Milan sembrava la scalata dell'Everest.

Ricordo che le partite - ancora in troppi tra gli addetti ai lavori non lo hanno capito! - si vincono e si perdono a centrocampo e noi non abbiamo la squadra per competere per il 4° posto, inutile e crudele illudere il tifoso depensante.

Tuttavia, ho una preghiera, da tifoso, da rivolgervi, se doveste mai avere una qualche voce in capitolo:

NON SI PUÒ NON SCRITTURARE LO SVINCOLATO MANDZUKIC!

È in grado di giocare in ogni punto del campo, porta a parte.

Grazie per l'attenzione, distinti saluti.

Ezio da Milano