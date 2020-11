LA LETTERA DEL TIFOSO: "Meritatamente Milan" di Fabrizio

Buongiorno, ogni volta che leggo un articolo sul Milan trovo, oltre ad encomi inevitabili visti gli incredibili risultati che stiamo portando a casa (non abbiamo vinto nulla ma credo che la strada intrapresa sia quella giusta), opinionisti, giornalisti, addetti ai lavori, ecc., sostenere che i giovani del Milan stanno meravigliando il panorama calcistico grazie all'assenza del pubblico, perché sono più concentrati, non sentono la pressione degli occhi puntati addosso e riescono ad esprimersi come prima non avevano fatto.

Vorrei evidenziare che non siamo gli unici in Italia ad avere una rosa longeva e non mi pare che le squadre con molti giovani in campo abbiano avuto gli stessi risultati del Milan.

Altresì aggiungo che se i giovani riescono a dare il meglio di loro in assenza di pubblico, i veterani dovrebbero spaccare le porte a suon di gol visto che sono abituato al pubblico e per loro, oggi, ogni partita è come se fosse una semplice "sgambettata" in allenamento, dove possono permettersi anche qualche virtuosismo o numero da cineteca senza riceve il brontolio del pubblico.

Concludo sostenendo che il merito è tutto di Pioli e dei suoi ragazzi che, assieme al monstre sempre verde Zlatan e la dirigenza, hanno letteralmente creato una sinergia, una coesione di squadra, trasmesso una mentalità vincente a tutto l'organico che non è impossibile mirare in alto e credere davvero di poter aver dato inizio ad un ciclo di lunga durata! Occorrerà ancora tantissimo lavoro, oculatezza negli acquisti e tanta tanta voglia di vincere sempre e ovunque!

Ibra docet....sempre e solo FORZA MILAN

Fabrizio da Genova