LA LETTERA DEL TIFOSO: "Non è una prescrizione medica" di Gianni

Buongiorno, mi sembra essere diventata quasi un'ossessione l'acquisto di una punta. Spero che Piatek in queste due partite, prima della sosta, sgombri il campo da questa idea. Vedo una squadra unita, perché rischiare di rompere l'equilibrio dello spogliatoi, perché rischiare di bruciare Piatek e Leao. Leggo della possibilità di acquistare un difensore centrale, per me non una necessità, Caldara è un ottimo calciatore e Gabbia è un ragazzo che seguo da quando giocava nella Primavera, ha grandi potenzialità. Sono preoccupato perché ciò che si sta costruendo, dopo un inizio difficile, potrebbe essere spazzato via da un diverso equilibrio nello spogliatoio. Scusate se sono ripetitivo, rimaniamo con questa rosa e torneremo forti.

Forza Milan, sempre.

Gianni