LA LETTERA DEL TIFOSO: "Non roviniamo tutto" di Salvatore

Finalmente i tre punti. Partirei da questa certezza conquistata sul campo contro un buon Bologna, volitivo tecnico ed aggressivo, per riaccendere una speranza Champions. Mettiamo da parte liti screzi e orgoglio, bisogna conquistare nove punti e sperare che le nostre dirette concorrenti lascino per strada qualche punto. Personalmente qualora dovesse esser utile alla causa, visto soprattutto la moria di centrocampisti (Biglia/Paquetà), utilizzerei Bakayoko nelle prossime gare, perché lautamente pagato e perché nonostante tutto nelle ultime apparizioni é stato il migliore ed atleticamente in palla; prima di tutto viene il Milan, e il Milan in questo momento ha estremamente bisogno di vincere.

Non scarterei a priori anche un suo riscatto a fine stagione perché ha imparato a conoscere il campionato Italiano e l'anno prossimo potrebbe tornarci utile... Attenzione si vocifera un inserimento dell'Inter in caso di mancato riscatto rossonero...Non commettiamo errori.. Colgo l'occasione per fare un plauso alla attuale vecchia guardia (Abate,Zapata) ed aggiungo Borini, atleti che quando vengono chiamati in causa offrono ottime prestazioni..Rinnovategli i contratti.

Forza lotta vincerai non ti lasceremo mai!

Salvatore Iannicelli