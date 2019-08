LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè è giusto cedere Suso" di Andrea

Buongiorno,

Vorrei esprimere la mia opinione in merito alla discussione se cedere o meno Suso.

Capisco che il.nuovo tecnico, dopo la prova col Manchester abbia espresso un suo giudizio sul quale la Società fa bene a riflettere, tuttavia ritengo che, se arrivasse l'offerta giusta, sia corretto procedere alla cessione. Questo sostanzialmente per 4 motivi:

1. Con la cessione del giocatore si potrebbe ottenere quella somma in denaro necessaria per arrivare a Correa o comunque ad una seconda punta della quale, al momento, la squadra è priva;

2. Se rimanesse, Suso pretenderebbe un adeguamento dell'ingaggio con ulteriore esborso economico da parte della Società;

3. Come idea iniziale Paquetà avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di trequartista, mentre con la permanenza di Suso dovrebbe essere relegato a centrocampo nel quale, al momento, sono già presenti, Bennacer e Biglia come registi; Kessie, Krunic, Calhanoglu e il rientrante Bonaventura. Senza contare Borini capace di ricoprire tutti i ruoli o altri della primavera che potrebbero essere utilizzati in caso di bisogno;

4. Suso da anni ci ha abituato a giocare, su 38 partite e passa, al massimo 10 gare in cui veramente fa la differenza; dimostrandosi alla lunga spesso incostante e inconcludente.

Detto questo cedere Suso, ripeto, se arrivasse l'offerta giusta, ritengo sia saggio investendo, dopo l'acquisto di una seconda punta, eventualmente, in qualche giovane da far crescere e che possa permettere a Paqueta di rifiatare durante l'anno.

Grazie

Saluti,

Andrea dalla provincia di Livorno