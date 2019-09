LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non il 3-5-2?" di Walter

Buongiorno a tutti,

Vorrei esprimere un mio parere riguardante una nostra possibile formazione futura. Tutti si ostinano ad usare il 433 o 4321 o 4312, perché non sconvolgere tutto ed osare con un bel 352?

Donnarumma il nostro pilastro in porta, I tre centrali con Romagnoli, Caldara e Duarte, sugli esterni metterei Theo a sx e Conti a dx, davanti alla difesa Bennacer e Kessie, poco più avanti metterei Paquetà o Bonaventura liberi di agire su tutto il fronte e in avanti Piatek e Leao o Rebic. Avremmo molta più spinta sulle corsie laterali e la fantasia di Paquetà o Bonaventura in avanti. Con Piatek che avrebbe un compagno di reparto alla Kouamè nel Genoa...dove ricordiamo che ha fatto 20 Gol!!!

Un Saluto

Forza Milan Sempre

Walter