LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non provarci?" di Davide

Un saluto a tutti con un particolare ringraziamento alla redazione di Milan News, sempre così vicina a noi tifosi rossoneri!

Volevo parlarvi di una mia idea circa la formazione che potrebbe mettere in campo il nostro Mister con la speranza, perché no, che lo stesso vi prenda spunto!

Assodato il rientro, importantissimo, del nostro Jack, considerata l’importanza tecnica che va a fornire Paquetá con i suoi “strappi” e inserimenti e la crescita che sta osservando Calhanoglu, perché non provare un 4-3-3 che prevede lo slittamento di Bonaventura sulla corsia dell’esterno di dx? In tal modo, si lascerebbe Hakan sull’esterno a sx, ruolo che pare lo abbia rivitalizzato e non si andrebbe a rinunciare al nostro 39 che, di fatto, andrà a fare la mezzala sx (giá pregusto gli scambi con il nostro bomber Theo!!!)

Inoltre, si avrebbe la possibilità di concedere ancor più minutaggio a Krunic, andandogli a dare fiducia nel ruolo di mezzala dx!

Tutto ciò, credo, va a ridare linfa al nostro attacco (leggi: Piatek), il quale renderebbe al meglio con un esterno, come Jack che, anziché cercare il cross a rientrare come Suso, prova spesso e volentieri la verticalizzazione per l’attaccante.

Ciò porterebbe inevitabilmente ad una panchina dello spagnolo, il quale, può rivelarsi una pedina fondamentale a partita in corso!

Grazie ancora e sempre forza Milan!!!

Davide Scioletti